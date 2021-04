"Inaspettata anche per i miei genitori". Stanzani e quella rivelazione su Amici (Di venerdì 9 aprile 2021) Si parla di Amici a Verissimo nella puntata del 10 aprile. Complice la presenza Tommaso Stanzani. Il ballerino, fra poco ospite di Silvia Toffanin, era uno dei più amati del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma nella terza puntata del Serale è stato eliminato. Un'uscita che ha preso tutti in contropiede. anche per Stanzani stesso. “L'eliminazione è stata Inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”, è quanto avrebbe detto stando alle prime anticipazioni. Non sono escluse sorprese. La Toffanin regalerà al ballerino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Si parla dia Verissimo nella puntata del 10 aprile. Complice la presenza Tommaso. Il ballerino, fra poco ospite di Silvia Toffanin, era uno dei più amati del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma nella terza puntata del Serale è stato eliminato. Un'uscita che ha preso tutti in contropiede.perstesso. “L'eliminazione è stata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare.non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino”, è quanto avrebbe detto stando alle prime anticipazioni. Non sono escluse sorprese. La Toffanin regalerà al ballerino ...

Amici 20, Tommaso Stanzani: 'Deluso dall'elimiazione ma felice' 'L'eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così ...

