Varianti Covid | la situazione in Italia

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quella inglese, brasiliana e sudafricana, ormai diffuse in diverse zone del Paese: secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di Sanità, al momento la prima è diventata dominante con una prevalenza dell'86,7%. È dominante anche negli Usa. Uno studio, intanto, rivela che la variante sudafricana è molto più resistente di quella inglese al siero dei convalescenti e a quello dei vaccinati

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - I guariti da COVID-19 hanno pochi anticorpi neutralizzanti la variante brasiliana o sudafricana (qu… - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - gashtella : RT @sbruffino: Se fai l'idraulico, speri sempre in qualche perdita d'acqua. Se fai il giornalista covid o il virologo del click, speri nel… - FantilliLorenzo : RT @sbruffino: Se fai l'idraulico, speri sempre in qualche perdita d'acqua. Se fai il giornalista covid o il virologo del click, speri nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

il Resto del Carlino

Primo mese senza decessi da19 nella Polinesia francese, dopo sei mesi di epidemia e 141 morti legati al coronavirus. Lo ...ormai rari viaggiatori hanno consentito di neutralizzare le. Il ...Muta il Coronavirus, ma un protocollo nazionale adeguato non c'è: l'ultimo è quello del 6 agosto, quando didelnon si parlava. In attesa che il comitato tecnico - scientifico lo ...E per la revisione o aggiornamento del monitoraggio alla luce delle nuove varianti del Covid. «Innanzi tutto coloro ai quali è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca devono ricevere, ...Il governo del Marocco ha deciso di vietare i viaggi notturni a livello nazionale dalle 20:00 alle 6:00, dal primo giorno di Ramadan, ...