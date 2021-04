Nel carcere minorile di Catania-Bicocca un orto per riabilitare chi ha sbagliato (Di giovedì 8 aprile 2021) PALERMO – Un orto biologico come strumento di riabilitazione e valorizzazione dei rapporti interpersonali, ma anche di sensibilizzazione alla tutela del territorio e alla promozione dei suoi frutti destinati al consumo. È il progetto ‘L’Orto in Ipm di Bicocca’, finanziato con i fondi della legge 285 del 1997 e avviato nell’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca. Il progetto, che ha la durata di dodici mesi, coinvolgerà a rotazione tutti i minori presenti nell’istituto con attività dalla forte valenza educativa e formativa, basate su un positivo rapporto con la natura in tutte le sue forme e i suoi tempi. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) PALERMO – Un orto biologico come strumento di riabilitazione e valorizzazione dei rapporti interpersonali, ma anche di sensibilizzazione alla tutela del territorio e alla promozione dei suoi frutti destinati al consumo. È il progetto ‘L’Orto in Ipm di Bicocca’, finanziato con i fondi della legge 285 del 1997 e avviato nell’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca. Il progetto, che ha la durata di dodici mesi, coinvolgerà a rotazione tutti i minori presenti nell’istituto con attività dalla forte valenza educativa e formativa, basate su un positivo rapporto con la natura in tutte le sue forme e i suoi tempi.

