I 3 nuovi indicatori per riaprire Ecco che cosa può cambiare

(Di giovedì 8 aprile 2021) Francesca Galici In arrivo una nuova direttiva del generale Figliuolo per le riaperture: avrà un ruolo fondamentale l'avanzamento della campagna vaccinale nelle categorie fragili Durante la conferenza stampa, Mario Draghi ha cercato di infondere fiducia al Paese, soprattutto dopo le manifestazioni e gli scontri di ieri. Il disagio sociale è altissimo, le attività commerciali e imprenditoriali sono sul baratro e chiedono di poter tornare a lavorare. Le riaperture fanno parte della road map di Mario Draghi ma sono necessariamente condizionate e nel corso della conferenza il presidente del Consiglio ha accennato ai parametri individuati con il generale Figliuolo per intraprendere la strada che porterà a un graduale, ritorno alla normalità già a partire dalle prossime settimane. I vaccini vera chiave di volta per il futuro. Il vaccino sarà il parametro determinante per ...