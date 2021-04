Covid | Galli insiste | “La riapertura delle scuole è un errore | occorre portare avanti la vaccinazione”

(Di sabato 3 aprile 2021) "I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alladopo Pasqua: pur comprendendo le difficoltàfamiglie, sarebbe un". L'articolo .

La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - MediasetTgcom24 : Covid, Galli: 'Sbagliato riaprire scuole, serve un altro mese di sacrifici' #covid - Adnkronos : "Vaccini 'funzionicchiano' contro variante inglese #covid".

Il lockdown e le restrizioni, ricorda il Comune, "hanno limitato tanto gli incontri con gli affetti più cari degli oltre 40 ospiti del. Da ieri quegli stessi anziani potranno continuare la loro ......se pure recentemente diversi virologi hanno esortato alla prudenza e l'infettivologo Massimo... Il vaccino antiAstraZeneca intanto cambia nome in "Vaxzevria". In seguito alla richiesta ...Il sindaco David Baroncelli: “Le nostre imprese sono una ricchezza da valorizzare e incentivare. Le sosteniamo anche con le recenti misure intraprese a favore del tessuto economico del territorio” ...MILANO - "I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla trovata della riapertura delle scuole dopo Pasqua: pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sar ...