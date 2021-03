Highlights e gol Montenegro-Gibilterra 4-1 | Qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021) Glie le azioni salienti di, match della fase a gironi diaidel. Tutto facile per Jovetic e compagni che infliggono un severo poker alla Nazionale ospite con le reti dell’ex Fiorentina, di Beqiraj, Simic e Tomasevic. La rete di Styche accorcia un parziale comunque duro e non impedisce aldi portarsi a punteggio pieno. SportFace.

Advertising

damincalza : @cropyJ03 @walterino70 la meglio cosa, poi sul canale della serie a a vedere gli highlights ooops le sintesi dei gol - MariaBarresi1 : RT @RaiSport: Il gol del vantaggio dell'#Italia al 14' con Domenico #Berardi #ItaliaIrlandaDelNord 1-0 Tutti i gol, gli highlights e le in… - alexcobra11 : - infoitsport : Highlights e gol Germania-Islanda 3-0: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - infoitsport : HIGHLIGHTS e GOL Spagna-Grecia 1-1: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... appuntamento con 'Area C' , l'approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con, interviste e commenti sul turno di campionato. Tutti idei ...... ha ammezzo Álvaro Morata, autore deldel vantaggio per gli uomini di Luis Enrique. La Georgia ... Gli spunti più interessanti della giornata(2 min): Turchia - Olanda 4 - 2 ? Luka Modri ...I gol della netta vittoria del Sassuolo sulla Florentia nella 17esima giornata del campionato di Serie A femminile.VIDEO - Highlights e gol di Russia-Slovenia 2-1, match di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: ecco le azioni salienti della partita ...