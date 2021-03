Tommaso Zorzi contro Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi, l’opinionista attacca: “Stai seguendo le orme di Akash?” (Di giovedì 25 marzo 2021) Akash Kumar ha abbandonato L’Isola dei Famosi solo la scorsa puntata eppure, anche se assente, fa ancora discutere. Nella puntata di questa sera l’opinionista Tommaso Zorzi è protagonista di un commento al vetriolo all’indirizzo di Brando Giorgi, accusato di essere presuntuoso così come lo era Akash. Ma l’attore non è dello stesso avviso e si difende. Akash Kumar fa ancora discutere A L’Isola dei Famosi è ancora piuttosto ingombrante il pensiero di Akash Kumar, uno dei concorrenti più controversi di questa edizione. Il modello si è ritirato dal reality la scorsa puntata, rinunciando a rimanere su Parasite Island dopo essere stato eliminato al televoto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021)Kumar ha abbandonatodeisolo la scorsa puntata eppure, anche se assente, fa ancora discutere. Nella puntata di questa seraè protagonista di un commento al vetriolo all’indirizzo di, accusato di essere presuntuoso così come lo era. Ma l’attore non è dello stesso avviso e si difende.Kumar fa ancora discutere Adeiè ancora piuttosto ingombrante il pensiero diKumar, uno dei concorrenti piùversi di questa edizione. Il modello si è ritirato dal reality la scorsa puntata, rinunciando a rimanere su Parasite Island dopo essere stato eliminato al televoto ...

