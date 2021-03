Uomini e Donne anticipazioni 24 marzo, Maria ferma tutto: “C’è del sangue a terra” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena: le anticipazioni di mercoledì 24 marzo, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, promettono eclatanti risvolti. Gemma Galgani, un ingresso rocambolesco Protagonista di questa puntata sarà la storica dama del trono over Gemma Galgani, la quale, come sempre suo malgrado, sarà vittima di un piccolo incidente di percorso. La torinese farà infatti il suo ingresso in studio sulle note de “L’ape maya”, sottofondo scelto appositamente per lei dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari, ma inciamperà cadendo con le ginocchia a terra. A notare del sangue sul pavimento sarà la padrona di casa Maria De Filippi, la quale preoccupata chiederà alla bionda 72enne di recarsi in infermeria per farsi medicare, ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)continua a regalare colpi di scena: ledi mercoledì 24, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, promettono eclatanti risvolti. Gemma Galgani, un ingresso rocambolesco Protagonista di questa puntata sarà la storica dama del trono over Gemma Galgani, la quale, come sempre suo malgrado, sarà vittima di un piccolo incidente di percorso. La torinese farà infatti il suo ingresso in studio sulle note de “L’ape maya”, sottofondo scelto appositamente per lei dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari, ma inciamperà cadendo con le ginocchia a. A notare delsul pavimento sarà la padrona di casaDe Filippi, la quale preoccupata chiederà alla bionda 72enne di recarsi in infermeria per farsi medicare, ...

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - amoredimezzo : - protestare contro il femminicidio e la violenza sulle donne, facendo capire che i veri uomini non sono quelli che… - vivi_fede : Non li ha accoppiati uomo-uomo e donna-donna, infatti da 2 donne non potrà mai nascere un figlio, e così da 2 uomin… -