L’Eredità, Martina Crocchia vince ancora. Futuro in tv? Sulle orme di Massimo Cannoletta (Di martedì 23 marzo 2021) La campionessa Martina Crocchia, si è riconfermata a L’Eredità, il quiz-show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. E per l’insegnante di pole dancer romana, si inizia a parlare di un Futuro in televisione. Ecco tutto quello che è successo. La grande prova di Martina Crocchia La neo campionessa del quiz L’Eredità, condotto da Flavio Insinna su Rai Uno, ha bissato il suo successo nella serata di ieri. Martina Crocchia, infatti, ha continuato la sua straordinaria esperienza. Dopo Massimo Cannoletta, il grande pubblico sembra aver ritrovato un nuovo protagonista. Il primo step, Il Triello, la campionessa è inciampata e, uno dei suoi concorrenti, Valerio, ha avuto la grande chance di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) La campionessa, si è riconfermata a, il quiz-show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. E per l’insegnante di pole dancer romana, si inizia a parlare di unin televisione. Ecco tutto quello che è successo. La grande prova diLa neo campionessa del quiz, condotto da Flavio Insinna su Rai Uno, ha bissato il suo successo nella serata di ieri., infatti, ha continuato la sua straordinaria esperienza. Dopo, il grande pubblico sembra aver ritrovato un nuovo protagonista. Il primo step, Il Triello, la campionessa è inciampata e, uno dei suoi concorrenti, Valerio, ha avuto la grande chance di ...

