"Sono stato fortunato", Gianni Morandi mostra le ustioni sui social - (Di domenica 21 marzo 2021) Novella Toloni Dopo giorni di silenzio l'artista è tornato sui social network con alcuni video in cui mostra le ustioni che ricoprono gran parte del corpo. Non perde però il buonumore e canta il brano di Jovanotti "Ragazzo fortunato" "Decimo giorno d’ospedale, i primi passi..", Gianni Morandi continua la sua battaglia contro le ustioni e aggiorna i suoi fan attraverso i social network. A quasi due settimane dal terribile incidente che lo ha visto protagonista, il cantante ha mosso i primi passi nel reparto del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato da giovedì 4 marzo scorso. nodo 1930794 Morandi ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video nei quali si ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Novella Toloni Dopo giorni di silenzio l'artista è tornato suinetwork con alcuni video in cuileche ricoprono gran parte del corpo. Non perde però il buonumore e canta il brano di Jovanotti "Ragazzo" "Decimo giorno d’ospedale, i primi passi..",continua la sua battaglia contro lee aggiorna i suoi fan attraverso inetwork. A quasi due settimane dal terribile incidente che lo ha visto protagonista, il cantante ha mosso i primi passi nel reparto del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato da giovedì 4 marzo scorso. nodo 1930794ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video nei quali si ...

Advertising

enpaonlus : Minori pronti ad impiccare un cane, è stato messo in salvo da residenti e volontari - rubio_chef : Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un po… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Davide #Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio… - CorriereCitta : Morandi, primi passi in ospedale dopo l’incidente “Sono stato fortunato” - giuno55 : RT @c_appendino: Oggi, #21Marzo, Torino si unisce al ricordo delle vittime delle mafie. E di quanti si sono sacrificati per combatterle. Ne… -