Cassano delle Murge: coltellate anche in testa al padre. Con questa accusa arrestato 28enne Il ferito ne avrà per un mese (Di sabato 20 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Poteva avere più gravi conseguenze la vicenda che si è consumata la scorsa notte a Cassano delle Murge ove un cittadino di origine albanese, con visibili lesioni da arma da taglio al capo, verso la mezzanotte è stato prontamente soccorso dai Carabinieri della locale stazione Carabinieri. L’indagine condotta dai militari, coadiuvati da quelli della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Altamura ha da subito fatto emergere il contesto familiare in cui era maturata la disavventura che ha avuto come protagonisti un padre 61enne esasperato da tempo dai comportamenti del figlio 28enne, disoccupato, culminati nell’aggressione che si è consumata in piena notte tra le mura domestiche. All’ennesimo diverbio riconducibile alla difficile convivenza ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Poteva avere più gravi conseguenze la vicenda che si è consumata la scorsa notte aove un cittadino di origine albanese, con visibili lesioni da arma da taglio al capo, verso la mezzanotte è stato prontamente soccorso dai Carabinieri della locale stazione Carabinieri. L’indagine condotta dai militari, coadiuvati da quelli della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Altamura ha da subito fatto emergere il contesto familiare in cui era maturata la disavventura che ha avuto come protagonisti un61enne esasperato da tempo dai comportamenti del figlio, disoccupato, culminati nell’aggressione che si è consumata in piena notte tra le mura domestiche. All’ennesimo diverbio riconducibile alla difficile convivenza ...

Advertising

NoiNotizie : Cassano delle Murge (#Bari): coltellate anche in testa al padre. Con questa accusa arrestato 28enne - rimaneilmilan : Nella classifica delle cose che più mi hanno infastidito nella mia vita, #Cassano ha appena sorpassato il tampone uretrale. - ruiciccio : RT @ultimenotizie: Avrebbe minacciato di morte il padre 61enne e poi lo avrebbe colpito con un coltello da cucina ferendolo in varie parti… - MarcoCampa10 : RT @ultimenotizie: Avrebbe minacciato di morte il padre 61enne e poi lo avrebbe colpito con un coltello da cucina ferendolo in varie parti… - ultimenotizie : Avrebbe minacciato di morte il padre 61enne e poi lo avrebbe colpito con un coltello da cucina ferendolo in varie p… -