Assalto a portavalori | terrore fuori alle Poste | presa la banda VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMelito di Napoli – Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha coordinato una complessa attività investigativa, nei confronti di n. 5 soggetti nei cui confronti sono emersi, gravi indiziati dei reati di rapina aggravata, ricettazione e porto illegale di armi. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, a seguito dell’attività investigativa eseguita in relazione alla consumazione di numerose rapine commesse nell’area Nord di Napoli, tra agosto 2020 e gennaio 2021, in danno di guardie giurate impegnate nella consegna di plichi contenenti denaro contante. In particolare, il 25 gennaio 2021 a Melito di Napoli, nei pressi dell’Ufficio Postale Melito 1, mentre le guardie ...