Alla ricerca di un nuovo equilibrio nella natura. A tu per tu con le piante, per rifiorire (Di sabato 20 marzo 2021) Il verde, dai giardini curativi ai bagni di foresta, la nostra indagine sulle risorse che ci aiutano a rigenerare mente e corpo. Illustrazione di Sara Paternico? «Le piante sembrano stupide, ma rubano l'energia al sole, il carbonio all'aria, i sali Alla Terra e vivono senza scannarsi a vicenda come noi» scriveva Primo Levi. Come non dargli ragione? La vita animale esiste grazie all'ossigeno sintetizzato dai vegetali e alle calorie che ci forniscono mediante il cibo. In città, gli alberi migliorano la qualità dell'aria, influendo positivamente sulla salute. Trascorrere tempo a contatto con il verde ha effetti su varie patologie organiche e sulla psiche: rende meno violenti, stressati e depressi.

