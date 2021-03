L’Europa è la Caporetto della Serie A Siamo il calcio più brutto d’Europa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) All’indomanieliminazioneLazio in Champions ilitaliano si scopre provinciale ed inadeguato per certi palcoscenici eppure su queste pagine noi lo abbiamo provato a scrivere da mesi. Da quando, cioè, provammo a spiegare che avere calciatori forti ma a fine carriera (Ibra, Ronaldo, Godin) determinanti significava accettare un declino nemmeno tanto nascosto. L’Italia è il quarto campionato, una meta di lancio per calciatori di prospettiva ed un approdo finale per quelli a fine carriera. Fabio Capello, unico nel salotto Sky ad essere lucido e chiaro, parla di un campionato lento, compassato in cui le grandi puntano tutte sulle individualità spesso slegate dalla coralitàsquadra. Le squadre più intense, in poche parole, da noi fanno la differenza ma la nostra intensità e ...