In Sardegna è rivolta contro gli arrivi dalle zone ad alto contagio Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI Ha superato le 35 mila firme la petizione online lanciata ieri sulla piattaforma change.org per chiedere al presidente della Regione, Christian Solinas, un'ordinanza che blocchi gli arrivi in Sardegna - zona bianca, unica in Italia, da oltre due settimane - dei non residenti senza giustificato motivo o necessità e autorizzi solo i ricongiungimenti parentali. L'obiettivo è 35 mila firme. Le Faq del governo dopo l'ultimo provvedimento anti-Covid consentono ai proprietari di seconde case, anche residenti in zone rosse, di raggiungerle. I primi a contestare l'"illogicità" di questa disposizione sono stati i sindaci, finora inascoltati, seguiti dall'opposizione in Consiglio regionale, che insiste per un un'ordinanza ad hoc. "La Regione non può bloccare gli arrivi: può fare ciò che già sta facendo: ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI Ha superato le 35 mila firme la petizione online lanciata ieri sulla piattaforma change.org per chiedere al presidente della Regione, Christian Solinas, un'ordinanza che blocchi gliin- zona bianca, unica in Italia, da oltre due settimane - dei non residenti senza giustificato motivo o necessità e autorizzi solo i ricongiungimenti parentali. L'obiettivo è 35 mila firme. Le Faq del governo dopo l'ultimo provvedimento anti-consentono ai proprietari di seconde case, anche residenti inrosse, di raggiungerle. I primi a contestare l'"illogicità" di questa disposizione sono stati i sindaci, finora inascoltati, seguiti dall'opposizione in Consiglio regionale, che insiste per un un'ordinanza ad hoc. "La Regione non può bloccare gli: può fare ciò che già sta facendo: ...

