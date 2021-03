Biden: «Putin un assassino, pagherà prezzo per interferenze». La Russia richiama in patria l’ambasciatore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scontro tra Washington e Mosca. Il presidente Usa: il leader del Cremlino «pagherà un prezzo» per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020 Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scontro tra Washington e Mosca. Il presidente Usa: il leader del Cremlino «un» per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020

Advertising

repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - silvan47 : RT @Adnkronos: .@JoeBiden: '#Putin assassino'. La #Russia richiama l'ambasciatore negli Usa - ivanacristofane : RT @strange_days_82: Ho ancora in mente le trionfanti esternazioni dei suoi sostenitori italiani. Gente diversamente intelligente, giubilan… -