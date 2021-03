"Salvare vite ha un costo". Così Casarini "giustifica" i soldi dell'inchiesta (Di martedì 16 marzo 2021) Mauro Indelicato A Quarta Repubblica il capomissione replica alla procura. Per i pm ha stretto un accordo da 125mila euro per accogliere migranti a bordo della nave “Fare quello che dovrebbero fare gli Stati costa un sacco”. È questo uno dei concetti cardine espressi da Luca Casarini, capomissione della Mare Jonio, nave dell'Ong italiana Mediterranea Saving Humans, espressi durante la trasmissione Quarta Repubblica in onda su ReteQuattro. Un'intervista in cui l'ex antagonista ha risposto alle domande sulle accuse lanciate il primo marzo scorso dalla Procura di Ragusa. Secondo i magistrati del tribunale ibleo, Casarini assieme altri sospettati avrebbe preso a bordo nel settembre 2020 alcuni migranti dalla nave danese Maersk Etienne in cambio di 125mila Euro. Un accordo preventivo vietato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Mauro Indelicato A Quarta Repubblica il capomissione replica alla procura. Per i pm ha stretto un accordo da 125mila euro per accogliere migranti a bordoa nave “Fare quello che dovrebbero fare gli Stati costa un sacco”. È questo uno dei concetti cardine espressi da Luca, capomissionea Mare Jonio, nave'Ong italiana Mediterranea Saving Humans, espressi durante la trasmissione Quarta Repubblica in onda su ReteQuattro. Un'intervista in cui l'ex antagonista ha risposto alle domande sulle accuse lanciate il primo marzo scorso dalla Procura di Ragusa. Secondo i magistrati del tribunale ibleo,assieme altri sospettati avrebbe preso a bordo nel settembre 2020 alcuni migranti dalla nave danese Maersk Etienne in cambio di 125mila Euro. Un accordo preventivo vietato ...

"Salvare vite ha un costo". Così Casarini "giustifica" i soldi dell'inchiesta Ma intanto Casarini ha continuato a ribadire l'inesistenza di accordi preventivi: “Fare quello che dovrebbero fare gli Stati, cioè salvare le persone, occuparsi che non siano abbandonate in mare, ...

