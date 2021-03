“Zitti e Buoni” | il brano con cui i Måneskin hanno vinto il 71° Festival di Sanremo | è già certificato disco d’oro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Scritto e composto interamente dalla band, “”, che conta oltre 16 milioni di streaming, con sonorità crude e distorte, è uncarico che ha la dimensione live nel suo DNA, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out. E’ un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. Il videoclip, diretto da Simone Peluso, vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan alternarsi sulla scena interpretando con un’energia vigorosa il, tutto girato in un set minimal dove a risaltare è la musica attraverso la performance di ogni membro della band. “” farà parte di “Teatro d’ira ...

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono presentati a Sanremo 2021 con il brano e hanno vinto la 71esima edizione dello show più famoso d'Italia. I Maneskin ringraziano su Instagram per il magnifico riconoscimento ottenuto con il brano Zitti e buoni. Intanto, Laura Pausini conquista un altro Platino: quelli per l'ultimo album "Fatti sentire" ora sono 3. "Zitti e buoni", il pezzo con cui i Måneskin hanno conquistato la vittoria del 71esimo Festival ...