Casillas | è finita con Sara Carbonero | “Il nostro amore prende strade diverse”

(Di venerdì 12 marzo 2021) La famosa storia d'tra Iker, ex portiere del Real Madrid eè giunto al termine. A dare la notizia, già circolata con insistenza nei giorni scorsi, è stato lo stesso campione portoghese tramite il proprio account Instagram: "Sia io chesiamo enormemente orgogliosi della nostra famiglia e di aver potuto condividere unche ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi ilma non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora. È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo". Tra i due è molto ricordato il famoso ...

Corriere dello Sport.it

Il bacio in diretta tv, il matrimonio e le malattie affrontate insieme. Ma ora il portiere e la giornalista non stanno più insiemeInvece, il rotocalco rosa ha ammesso comeda un mese non viva più nella casa di famiglia, situazione che certifica la rottura tra i due ormai ex sposi.La storia d’amore tra Iker Casillas e Sara Carbonero è finita. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la grande gloria del calcio spagnolo, attraverso un lungo messaggio su Instagram. I rapporti tra ...Il bacio in diretta tv, il matrimonio e le malattie affrontate insieme. Ma ora il portiere e la giornalista non stanno più insieme ...