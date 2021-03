Frosinone – Casa Johnny e Casa Mart vince il “People in Mind” (Di giovedì 11 marzo 2021) – Un nuovo traguardo per l’arte dei ragazzi della Johnny&Mary che vincono il concorso di arti grafiche PeopleInMind con la fotografia V-uoto sincronizzato. Dopo due anni di partecipazione e di selezione fra le opere finaliste arriva la vittoria al concorso organizzato da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica che da 25 anni nel nostro Paese è impegnata nell’ambito delle patologie del sistema nervoso centrale. L’evento di premiazione è stato svolto alla presenza degli organizzatori della manifestazione People In Mind e dell’ambasciatore danese in Italia Anders Carsten Damsgaard. A moderare l’incontro Alessandro Cecchi Paone. La fotografia V-uoto Sincronizzato è stata realizzata dagli ospiti delle residenze psichiatriche palianesi con il sostegno del poliedrico collaboratore Totò Calì durante i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) – Un nuovo traguardo per l’arte dei ragazzi della&Mary che vincono il concorso di arti graficheIncon la fotografia V-uoto sincronizzato. Dopo due anni di partecipazione e di selezione fra le opere finaliste arriva la vittoria al concorso organizzato da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica che da 25 anni nel nostro Paese è impegnata nell’ambito delle patologie del sistema nervoso centrale. L’evento di premiazione è stato svolto alla presenza degli organizzatori della manifestazioneIne dell’ambasciatore danese in Italia Anders Carsten Damsgaard. A moderare l’incontro Alessandro Cecchi Paone. La fotografia V-uoto Sincronizzato è stata realizzata dagli ospiti delle residenze psichiatriche palianesi con il sostegno del poliedrico collaboratore Totò Calì durante i ...

