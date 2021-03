Le dimensioni del cranio di Big John sono impressionanti: a Trieste si ricostruisce il triceratopo più grande mai trovato – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Trieste si ricostruisce il triceratopo più grande mai trovato fino a ora. Big John, così è stato nominato, è stato trovato in Montana, negli Usa, e ha un cranio che misura 2.67 metri di lunghezza. Tra quelli della sua specie fino a ora trovati, è il dinosauro più grande. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Asiilpiùmaifino a ora. Big, così è stato nominato, è statoin Montana, negli Usa, e ha unche misura 2.67 metri di lunghezza. Tra quelli della sua specie fino a ora trovati, è il dinosauro più. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Le dimensioni del cranio di Big John sono impressionanti: a Trieste si ricostruisce il triceratopo più grande mai t… - Marilenapas : RT @jacopo_iacoboni: “un’altra delle dimensioni che il carisma di Agnelli produceva, far sentire tanti collaboratori, pur non di primo pian… - drpbrock : RT @ValeriaCagno: Perché una professoressa dell'MIT ha passato le sere a misurare le dimensioni di tutti i laboratori del dipartimento di b… - Laleggerezza : RT @jacopo_iacoboni: “un’altra delle dimensioni che il carisma di Agnelli produceva, far sentire tanti collaboratori, pur non di primo pian… - Scientificast : RT @ValeriaCagno: Perché una professoressa dell'MIT ha passato le sere a misurare le dimensioni di tutti i laboratori del dipartimento di b… -