Serie B | Reggiana-Lecce 0-4 | al “Mapei” la squadra di Corini cala il “poker” La classifica aggiornata

(Di domenica 7 marzo 2021) Successo delal "Stadium", battuta 4-0 la.Lasalentina sbanca il "Stadium" di Reggio Emilia eilnel posticipo della ventisettesima giornata diA.subito in vantaggio al 15', con il gol di Coda, che dal dischetto realizza la rete del momentaneo 1-0 per laospite. Il raddoppio della compagine allenata da Eugenioarriva al 29' con Majer, che realizza il gol del 2-0 giallorosso. Dopo soli tre minuti, iltrova il gol del 3-0, nuovamente con Coda, che realizza la sua doppietta personale, permettendo allasalentina di chiudere la prima frazione di gioco avanti di tre reti sui padroni di ...

Advertising

sportli26181512 : #SerieB, è un Lecce perfetto: 4-0 alla Reggiana e triplo sorpasso: I salentini dominano in trasferta con la doppiet… - Mediagol : #SerieB, Reggiana-#Lecce 0-4: al 'Mapei' la squadra di Corini cala il 'poker'. La classifica aggiornata - sportface2016 : #SerieB 2020/2021: il tabellino e le nostre pagelle di #ReggianaLecce 0-4 - TUTTOB1 : Serie B, Reggiana-Lecce 0-4: salentini schiacciasassi al 'Città del Tricolore' - angezarra49 : #Lecce schiacciasassi, al 'Città del Tricolore' travolge nettamente la #Reggiana per 4-0. Granata praticamente ma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Reggiana

REGGIO EMILIA - Il Lecce quando vede lasi trasforma: dopo i sette gol dell'andata, la squadra di Corini infligge un'altra sonora sconfitta agli ...di Fabio Belli) SI COMINCIA! Eccoci al fischio d'inizio della diretta diLecce , posticipo serale inB: prima di dare la parola al campo, vediamo che statistiche non messo da parte i ...Dal parterre del PalaVerde coach Antimo Martino fa la disamina della sconfitta arrivata nell'ultimo quarto con la rimonta della De'Longhi Treviso sulla sua ...Commenta per primo Prosegue la 27esima di Serie B con altre due gare in questa domenica. Alle 15 l’Empoli capolista trova il 21esimo risultato utile consecutivo ma non la vittoria contro il Cittadella ...