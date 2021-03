Sanremo 2021, video quarta serata: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Emma, Mahmood (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, lo show: i video della quarta serata di venerdì 5 marzo 2021: Il quadro di Achille Lauro, Emma e Alessandra Amoroso con “Pezzo di Cuore” (video) quarta serata del Festival di Sanremo 2021 (qui la top ten) con Amadeus e Fiorello che si sono ritrovati a gestire la serata più affollata di tutte. Abbiamo scoperto il vincitore delle Nuove Proposte (qui). Si sono esibiti tutti e 26 i cantanti, che si sono sottoposti al giudizio della Stampa, ma come sempre non mancano i momenti “fuori gara” con gli ospiti i monologhi e le esibizioni degli ospiti. Vediamoli: Fiorello apre la ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021), lo show: idelladi venerdì 5 marzo: Il quadro dicon “Pezzo di Cuore” (del Festival di(qui la top ten) con Amadeus e Fiorello che si sono ritrovati a gestire lapiù affollata di tutte. Abbiamo scoperto il vincitore delle Nuove Proposte (qui). Si sono esibiti tutti e 26 i cantanti, che si sono sottoposti al giudizio della Stampa, ma come sempre non mancano i momenti “fuori gara” con gli ospiti i monologhi e le esibizioni degli ospiti. Vediamoli: Fiorello apre la ...

