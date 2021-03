Sanremo 2021, Enrico Mentana “difende” il Festival: “Come nelle partite manca qualcosa, ma non è colpa dei giocatori” (Di venerdì 5 marzo 2021) Enrico Mentana in difesa del Festival di Sanremo? Quasi. Il direttore del TgLa7 ha fatto un post su Facebook che toglie di mezzo tutti i paragoni tra lo share di questa edizioni e le precedenti: “Per me non hanno senso tutte le considerazioni sugli ascolti e la qualità di questa edizione del Festival. Non sono possibili paragoni. Chiunque abbia dimestichezza con un palcoscenico sa bene che il pubblico non è un optional: tutti i protagonisti storici dello spettacolo italiano, da Eduardo a Totò, da Gassman a Sordi e Tognazzi, da Celentano e Mina ai comici o le band delle ultime generazioni, sono arrivati alla fama anche televisiva e cinematografica dalla dura e decisiva trafila attraverso teatri, arene, spazi all’aperto“. E ancora: “Quando si citano i ‘tempi teatrali’ si intende anche il riscontro del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)in difesa deldi? Quasi. Il direttore del TgLa7 ha fatto un post su Facebook che toglie di mezzo tutti i paragoni tra lo share di questa edizioni e le precedenti: “Per me non hanno senso tutte le considerazioni sugli ascolti e la qualità di questa edizione del. Non sono possibili paragoni. Chiunque abbia dimestichezza con un palcoscenico sa bene che il pubblico non è un optional: tutti i protagonisti storici dello spettacolo italiano, da Eduardo a Totò, da Gassman a Sordi e Tognazzi, da Celentano e Mina ai comici o le band delle ultime generazioni, sono arrivati alla fama anche televisiva e cinematografica dalla dura e decisiva trafila attraverso teatri, arene, spazi all’aperto“. E ancora: “Quando si citano i ‘tempi teatrali’ si intende anche il riscontro del ...

