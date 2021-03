Il sistema dei crediti green europei fa incassare 1 | 5 miliardi a Tesla

Leggi su wired

(Di venerdì 5 marzo 2021) Elon Musk, patron di(foto: Getty)Undi pagamenti per compensare le emissioni inquinanti tra aziende automobilistiche ha permesso adi generare 1,58di dollari di ricavi dalla vendita di “verdi” nel 2020. A comporre il gruzzolo c’è anche una quota versata da Fiat Chrysler, oggi Stellantis, che per questa forma diregolatori ha pagato in Europa 300 milioni di euro (362 milioni di dollari) in totale nel 2020. La maggior parte della somma è finita proprio ae quest’anno, secondo quanto riferito da Stellantis in una recente call sui risultati finanziari riportata da Cnbc, Fca dovrà pagare poco meno di altri 300 milioni di euro in. La somma totale dell’accordo stretto tra le due aziende nel 2019 per ...