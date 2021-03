Deliveroo si vuole quotare alla Borsa di Londra (Di giovedì 4 marzo 2021) L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Si è autoimpiegato come primo fattorino della sua stessa azienda di food delivery, Deliveroo, a Chelsea, nel 2013. Ora, il fondatore Will Shu è pronto ad accompagnare la sua stessa “creatura” alla quotazione in Borsa proprio nella sua amata Londra. È la City il traguardo che Deliveroo ha annunciato per raccogliere nuovi capitali sul mercato e finanziare così ulteriori progetti di espansione. La compagnia è stata valutata 7 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo round di finanziamento da 180 milioni a gennaio e ha vissuto un anno di crescita nel 2020, durante il quale ha registrato profitti a livello operativo per oltre sei mesi. Secondo un’ipotesi rilanciata dal Financial Times, la compagnia punterebbe con ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) L’app di(foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Si è autoimpiegato come primo fattorino della sua stessa azienda di food delivery,, a Chelsea, nel 2013. Ora, il fondatore Will Shu è pronto ad accompagnare la sua stessa “creatura”quotazione inproprio nella sua amata. È la City il traguardo cheha annunciato per raccogliere nuovi capitali sul mercato e finanziare così ulteriori progetti di espansione. La compagnia è stata valutata 7 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo round di finanziamento da 180 milioni a gennaio e ha vissuto un anno di crescita nel 2020, durante il quale ha registrato profitti a livello operativo per oltre sei mesi. Secondo un’ipotesi rilanciata dal Financial Times, la compagnia punterebbe con ...

sani120960 : A proposito di rider siete completamente fuori strada: sono lavori per studenti Per chi vuole arrotondare non certo… - ildododavide : Maledetti. È crudeltà costringere così gente come De Nicola a non mangiare più pizza nei weekend perché non vuole a… -