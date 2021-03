COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | la mappa dei contagi in Irpinia

SkyTG24 : ?? #Draghi ha nominato il Generale Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza #Covid19 al posto di Do… - TgrRaiToscana : 'I nuovi casi #COVID registrati in #Toscana sono 1.163 su 24.913 test (16.532 tamponi molecolari e 8.381 test rapid… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #Covid_19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #Covid_19 - Bernardjeanmic7 : RT @Rietilife: Bollettino covid: 39 nuovi casi e due decessi al De Lellis - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Il totale dei casi positiviin Puglia è di 149.963 così suddivisi: 57.643 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 3.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/ljKxtZona rossa e arancione scuro: regole e differenze Ildel 3 marzo Dalle regioni / Toscana In Toscana 1.163 casi nuovi di Coronavirus, su 16.532 tamponi molecolari e 8.381 test ...PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 11.427 test effettuati sono stati registrati 1.261 casi positivi: 586 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia BAT, [...] ...Su 11.427 test per l'infezione da Covid-19 effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.261 casi positivi (tasso di posività a 11,03%): 586 in ...