Roma riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto: visite gratuite per tutto l'anno (Di lunedì 1 marzo 2021) Il più grande sepolcro circolare del mondo antico, Il Mausoleo di Augusto, ha riaperto oggi, 1 marzo, i battenti. Era da 14 anni che, quello che è considerato un emblema della magnificenza ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Il più grande sepolcro circolare del mondo antico, Ildi, ha riaperto oggi, 1 marzo, i battenti. Era da 14 anni che, quello che è considerato un emblema della magnificenza ...

Agenzia_Italia : Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni - Tg3web : Nei giorni delle chiusure, c'è anche una trattoria che oggi riapre, quella speciale nel centro di Roma, in cui lavo… - fabioboss_g : RT @Simo_Dal: Il #Mausoleo di #Augusto (a due passi fa via del Corso) a #Roma finalmente riapre al pubblico, dopo 14 anni di restauri #anti… - CaressaGiovanni : Roma riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto: visite gratuite per tutto l'anno - baratto_m : RT @Agenzia_Italia: Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni -