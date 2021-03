Live, Walter Zenga racconta dell’incontro con Andrea e Nicolò (Di lunedì 1 marzo 2021) Padre e figli si sono incontrati: lo ha raccontato ieri sera Walter Zenga ospite a Live non è la D’Urso Dopo l’eliminazione di Andrea dal Grande Fratello Vip, padre e figli si sono incontrati, come ha raccontato nel corso di Live non è la D’Urso, Walter Zenga. Durante la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso sono state mandate in onda anche le immagini dell’incontro tra Zenga e Andrea e Nicolò, immagini riprese con un drone mentre padre e figli erano riuniti a tavola insieme. “Ho preso un aereo al volo e sono arrivato a Milano da Dubai, e ho incontrato sia Andrea che Nicolò”. “C’era la voglia da parte di tutti e tre di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Padre e figli si sono incontrati: lo hato ieri seraospite anon è la D’Urso Dopo l’eliminazione didal Grande Fratello Vip, padre e figli si sono incontrati, come hato nel corso dinon è la D’Urso,. Durante la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso sono state mandate in onda anche le immaginitra, immagini riprese con un drone mentre padre e figli erano riuniti a tavola insieme. “Ho preso un aereo al volo e sono arrivato a Milano da Dubai, e ho incontrato siache”. “C’era la voglia da parte di tutti e tre di ...

infoitcultura : Live-Non è la D'Urso, il gesto di Walter Zenga sconvolge il figlio Andrea: 'Lo avevo promesso', colpaccio della D'U… - ftg_soccer : GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua Primera Division Walter Ferreti 4-1 Chinandega GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua… - ftg_soccer : GOAL! Walter Ferreti in Nicaragua Primera Division Walter Ferreti 3-0 Chinandega More live scores: - infoitcultura : Live Non è la d’Urso: Walter Zenga incontra i figli - zazoomblog : Live Non è la d’Urso: Walter Zenga incontra i figli - #d’Urso: #Walter #Zenga #incontra -