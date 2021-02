Inter, Lautaro Martinez annuncia : "Rinnovo con l'Inter, mi vedo a Milano per lungo tempo" (Di sabato 27 febbraio 2021) Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino dell'Inter Lautaro Martinez ha annunciato il suo Rinnovo con il club nerazzurro . "È vero, si stava lavorando con il Barcellona , la strada era quella, poi ... Leggi su news.superscommesse (Di sabato 27 febbraio 2021) Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino dell'hato il suocon il club nerazzurro . "È vero, si stava lavorando con il Barcellona , la strada era quella, poi ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? LAUTARO SOLO INTER Tutte le #notizie ?? - FcInterNewsit : Prima pagina GdS - Lautaro Martinez annuncia: 'Sì, rinnovo con l'Inter. Il mio futuro è qui a Milano' - Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - pigghialu : RT @LapoDeCarlo1: In meno di 24 ore #Lautaro e #Conte parlano di lunga permanenza all'#Inter, #Suning dichiara di voler restare alla guida… - MarisciaFox : RT @90ordnasselA: “Favoriti?Non è una parola che mi piace. Ma certo,questo primo posto regala sensazloni positive.Fa piacere,perché non è c… -