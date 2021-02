Serie B | Reggiana-Salernitana apre la 25a giornata | Alvini lancia Siligardi dal 1? Le formazioni ufficiali

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si alza il sipario sulla venticinquesimadel campionato diB, che prenderà il via quest'oggi alle 19:00 al "Mapei Stadium" con il match.Tante assenze tra le due compagini, ma il tecnico della formazione emiliana,, si gioca la carta dell'attacco pesante, con Mazzocchi unica punta supportato dai tre trequartisti; subito dal 1', nonostante non fosse al top della condizione nei giorni scorsi. In casa campana, il tecnico Castori si affida a Jaroszynski che torna nel terzetto difensivo dove ha giocato la scorsa stagione, intanto che Veseli è preferito a Kupiz sull'out di destra; Casasola, quindi, slittato a sinistra.Ledel match.(4-2-3-1): Venturi; Libutti, ...

Ecco le formazioni ufficiali di Reggiana-Salernitana, primo anticipo della 25esima giornata di Serie B: REGGIANA: in attesa SALERNITANA: Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli, Jaroszynski; Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly; Casasola, Tutino, Gondo. RISULTATI SERIE B Ore 19.00 Reggiana-Salernitana Ore 21.00 Empoli-Venezia CLASSIFICA SERIE B Empoli 45 Monza 42 Venezia, Salernitana 41 Cittadella, Chievo 39 Spal 37 Lecce 35 Frosinone 33 ... PRONOSTICI SERIE B – Cominciamo subito con la partita che inaugurerà il venticinquesimo turno Serie B, Reggiana – Salernitana in programma al Mapei Stadium. I padroni di casa sono reduci da un buon mo ... La Reggiana sfida la Salernitana nell'anticipo della 25ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.