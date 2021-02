Serie A: Ballardini da record, ma Inter-Genoa è da «1» fisso - Il Milan rischia grosso contro la Roma (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Roma, 26 febbraio 2021) Nerazzurri superfavoriti a 1,18 malgrado il ruolino da big del tecnico rossoblù. La sfida dell'Olimpico vede gli uomini di Fonseca leggermente in vantaggio sui rossoneri, apparsi in difficoltà anche giovedì in Europa League. - Dieci posizioni di differenza in classifica, e una squadra con il doppio dei punti rispetto all'altra: dati sufficienti agli analisti di Planetwin365 per ritenere certa la vittoria dell'Inter sul Genoa, nel match in programma a San Siro domenica alle 15. Il segno «1» nerazzurro è a 1,18, contro il 15,60 della squadra di Ballardini, i cui numeri recenti possono tuttavia preoccupare la capolista. Il tecnico è sulla panchina dei rossoblù da poco più di due mesi, abbastanza per inserirsi nella top 5 degli allenatori della Serie A, per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) (, 26 febbraio 2021) Nerazzurri superfavoriti a 1,18 malgrado il ruolino da big del tecnico rossoblù. La sfida dell'Olimpico vede gli uomini di Fonseca leggermente in vantaggio sui rossoneri, apparsi in difficoltà anche giovedì in Europa League. - Dieci posizioni di differenza in classifica, e una squadra con il doppio dei punti rispetto all'altra: dati sufficienti agli analisti di Planetwin365 per ritenere certa la vittoria dell'sul, nel match in programma a San Siro domenica alle 15. Il segno «1» nerazzurro è a 1,18,il 15,60 della squadra di, i cui numeri recenti possono tuttavia preoccupare la capolista. Il tecnico è sulla panchina dei rossoblù da poco più di due mesi, abbastanza per inserirsi nella top 5 degli allenatori dellaA, per la ...

