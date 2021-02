Un posto al sole, anticipazioni 22 febbraio: una svolta inaspettata (Di domenica 21 febbraio 2021) Un posto al sole regalerà al pubblico di Rai 3 un'inaspettata svolta per quanto riguarda il caso di Emil, come annunciano le anticipazioni della soap opera partenopea di lunedì 22 febbraio. Nel dettaglio, il fratello di Thea è stato arrestato in quanto la polizia, attraverso le intercettazioni, ha scoperto che la donna ha fornito ad Emil un alibi falso per la sera dell'aggressione di Michele e Silvia. A quel punto, Niko ha manifestato la volontà di abbandonare la difesa dell'uomo, ma Thea lo ha implorato di non abbandonare il ragazzo in quanto lei è convinta della sua innocenza. Il giovane Poggi deciderà di continuare ad essere l'avvocato di Emil e si rimboccherà maniche per dimostrare l'innocenza del suo cliente. Nel frattempo, anche l'esistenza di Michele è ad un bivio. Il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) Unalregalerà al pubblico di Rai 3 un'per quanto riguarda il caso di Emil, come annunciano ledella soap opera partenopea di lunedì 22. Nel dettaglio, il fratello di Thea è stato arrestato in quanto la polizia, attraverso le intercettazioni, ha scoperto che la donna ha fornito ad Emil un alibi falso per la sera dell'aggressione di Michele e Silvia. A quel punto, Niko ha manifestato la volontà di abbandonare la difesa dell'uomo, ma Thea lo ha implorato di non abbandonare il ragazzo in quanto lei è convinta della sua innocenza. Il giovane Poggi deciderà di continuare ad essere l'avvocato di Emil e si rimboccherà maniche per dimostrare l'innocenza del suo cliente. Nel frattempo, anche l'esistenza di Michele è ad un bivio. Il ...

79_Alessio : RT @_RoteFuchs: Le altre, appena spunta un timido raggio di sole, escono in maglietta e pantaloncini, poi ci sono io che giro comunque con… - _RoteFuchs : Le altre, appena spunta un timido raggio di sole, escono in maglietta e pantaloncini, poi ci sono io che giro comun… - Claudia75061707 : IL SOLE - Daniele T In una calda giornata d’estate andai al mare, scelsi un posto, e iniziai a fare dei bagni… Il s… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: @GiovaQuez Ma quando tutto questo sarà finito, e di sanità non fregherà più niente a nessuno, mi fai gli spoiler di un pos… - infoitcultura : “Un posto al sole”, le anticipazioni: non c’è pace per Guido e Mariella -