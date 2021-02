Scuola, i genitori ‘Sì Dad’ depositano ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato depositato oggi, dagli avvocati dell’associazione italiana vittime covid (Aivec), il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo contro lo Stato Italiano “perché venga affermata la tutela del diritto alla salute da qualsivoglia pregiudizio derivante dal Covid 19”, su mandato del coordinamento regionale campano “tuteliamo i nostri figli”. Lo ha reso noto Lia Gialanella, fondatrice del movimento Facebook “tuteliamo i nostri figli”, sottolineando che il coordinamento “ha ritenuto necessario agire in questa direzione, scegliendo la collaborazione di Aivec, per sollevare una questione analitica di più ampio raggio sul diritto alla vita e alla salute di tutto l’indotto scolastico”. “Banalizzare la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato depositato oggi, dagli avvocati dell’associazione italiana vittime covid (Aivec), ildeicontro lo Stato Italiano “perché venga affermata la tutela del dirittosalute da qualsivoglia pregiudizio derivante dal Covid 19”, su mandato del coordinamento regionale campano “tuteliamo i nostri figli”. Lo ha reso noto Lia Gialanella, fondatrice del movimento Facebook “tuteliamo i nostri figli”, sottolineando che il coordinamento “ha ritenuto necessario agire in questa direzione, scegliendo la collaborazione di Aivec, per sollevare una questione analitica di più ampio raggio sul dirittovita esalute di tutto l’indotto scolastico”. “Banalizzare la ...

