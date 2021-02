Briatore contro Ricciardi: “Ma chi gli dà questa autorità? Parla ancora di lockdown” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ricciardi continua a seminare il panico Parlando con la stampa, auspicando ufficialmente un nuovo lockdown totale. Ma chi gli dà questa autorità?“. È il quesito che il noto imprenditore Flavio Briatore si è posto sul suo profilo Instagram in merito alla richiesta di lockdown da parte di Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute. “Si dovrebbe limitare ad esprimere la sua opinione in privato a chi di dovere e lasciare lavorare e decidere il nuovo Presidente del Consiglio insieme al Ministro della Salute” ha chiosato il proprietario del Billionaire. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “continua a seminare il panicondo con la stampa, auspicando ufficialmente un nuovototale. Ma chi gli dà?“. È il quesito che il noto imprenditore Flaviosi è posto sul suo profilo Instagram in merito alla richiesta dida parte di Walter, il consigliere del ministro della Salute. “Si dovrebbe limitare ad esprimere la sua opinione in privato a chi di dovere e lasciare lavorare e decidere il nuovo Presidente del Consiglio insieme al Ministro della Salute” ha chiosato il proprietario del Billionaire. SportFace.

