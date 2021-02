Andrea Scanzi torna con L’Affondo: “Cosa farà adesso Giuseppe Conte? Si darà alla politica o tornerà a fare l’avvocato?” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la puntata dedicata a Giorgia Meloni, questa settimana Andrea Scanzi mette al centro de L’Affondo l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Cosa farà da grande? farà politica, farà il leader dei Cinque stelle, del Pd, del campo progressista o tornerà semplicemente a fare l’avvocato e il professore?”: questo il quesito a cui il giornalista risponderà nella sua graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile, tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. ‘L’Affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la puntata dedicata a Giorgia Meloni, questa settimanamette al centro del’ormai ex presidente del Consiglio. “da grande?il leader dei Cinque stelle, del Pd, del campo progressista osemplicemente ae il professore?”: questo il quesito a cui il giornalista risponderà nella sua graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile, tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo ...

