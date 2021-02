Covid, 11.068 nuovi casi e 221 morti. E Speranza ferma lo sci. La rabbia degli operatori (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 i nuovi casi di coronavirus in Italia con 221 morti. Sono stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). Ieri c’erano stati 13.532 nuovi casi e 311 vittime. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+22) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.085, con un aumento da ieri di 22 unità. In calo i ricoveri ordinari, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 402.783, 1.370 più di ieri. Speranza firma l’ordinanza: non si può andare a sciare Il ministro della Salute Roberto Speranza, preoccupato per le varianti del Covid, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 idi coronavirus in Italia con 221. Sono stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). Ieri c’erano stati 13.532e 311 vittime. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+22) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.085, con un aumento da ieri di 22 unità. In calo i ricoveri ordinari, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 402.783, 1.370 più di ieri.firma l’ordinanza: non si può andare a sciare Il ministro della Salute Roberto, preoccupato per le varianti del, ...

zazoomblog : Covid in Italia 11.068 nuovi contagi e 221 morti. In Lombardia quasi 2.000 positivi - #Covid #Italia #11.068 #nuovi… - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: Covid, 11.068 nuovi casi e 221 morti. E Speranza ferma gli impianti: non si scia fino al 5 marzo - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Covid, 11.068 nuovi casi e 221 morti. E Speranza ferma gli impianti: non si scia fino al 5 marzo - ferrandoluigi : RT @SecolodItalia1: Covid, 11.068 nuovi casi e 221 morti. E Speranza ferma gli impianti: non si scia fino al 5 marzo - SecolodItalia1 : Covid, 11.068 nuovi casi e 221 morti. E Speranza ferma gli impianti: non si scia fino al 5 marzo… -