Chelsea | Rudiger conferma | “Ho convinto Havertz e Werner a venire a Londra…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo aveva detto senza troppi giri di parole in passato e loanche adesso. L'ex Roma Antonio, attuale difensore centrale del, oltre a prodigarsi in campo aveva improvvisato un nuovo ruolo: quello di agente. I trasferimenti andati a buon fine di Kaie Timoportano anche... la sua firma.: "Hoal"caption id="attachment 964977" align="alignnone" width="732"(getty images)/captionRaggiunto dai microfoni di Sky al termine della sfida vinta dalcontro il Barnsley in FA Cupha commentato l’arrivo di Thomas Tuchel sulla ...