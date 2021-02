Mondiali Cortina | chi è Riccardo Tonetti | carriera e successi

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 febbraio 2021), parteciperà aidinonostante l’infortunioparteciperà aidi, nasce a Bolzano il 14 Maggio 1989. Esordisce nel Circo Bianco il 21 Gennaio del 2005 partecipando al Val Gardena in uno slalom speciale, valido per il punteggio FIS raggiungendo il 42° posto. Disputa la sua prima gara in Coppa Europa, sempre nello slalom gigante, il 13 Dicembre 2007 senza qualificarsi per la seconda fase. Nel 2009 si presenta aiJuniores di Garmisch in Germania, durante i quali ottiene il miglior risultato qualificandosi al quinto posto in supergigante. L’esordio in Coppa del Mondo avviene il 26 Gennaio del 2010 a Schladming in Austria, nello slalom speciale, senza ...