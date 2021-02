Conte: 'Con maggioranza di governo così estesa la coesione può risentirne' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il premier uscente Giuseppe Conte auspica che il nuovo governo possa formarsi al più presto. Tuttavia, sottolinea a Il Corriere della Sera, 'è evidente che, essendo il quadro delle forze che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il premier uscente Giuseppeauspica che il nuovopossa formarsi al più presto. Tuttavia, sottolinea a Il Corriere della Sera, 'è evidente che, essendo il quadro delle forze che si ...

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - Paolo_Bargiggia : Nella protesta con la faccia sfigurata per la caduta in area di Lautaro che fa tutto da solo dopo 10' c'è tutta l'i… - borghi_claudio : Sarà molto interessante vedere Draghi recapitare in UE il NO all'aumento di tassazione sulla casa che con conte e g… - ggargiulo3 : @chiaralaudy io esco dalla discussione perché lei è’ interessata al tifo. A me non interessa. Cosa fece la nostra d… - 404Ics : RT @jacopo_iacoboni: Si sente dire che la crisi è stata fatta 'per gestire i soldi Ue'. Fattualmente falso: vista l'audizione in Commissio… -