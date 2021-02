Sociologia, la casa editrice Marietti e Franco Ferrarotti lanciano bando per lavori inediti di ricercatori under 35 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La casa editrice Marietti 1820 e il professor Franco Ferrarotti, emerito di Sociologia all’Università di Roma “La Sapienza”, 94 anni, decano dei sociologi italiani, promuovono un progetto per la valorizzazione degli studi e delle ricerche nell’ambito delle scienze sociali (https://www.Mariettieditore.it/bando-scienze-sociali). L’iniziativa, che avrà durata triennale, dal 2021 al 2023, consiste nella selezione e nella pubblicazione di opere inedite realizzate da ricercatori under 35 già in possesso di un Dottorato di ricerca. Gli ambiti privilegiati sono la Sociologia, l’antropologia sociale e la psicologia sociale, con particolare attenzione a studi di natura teorica e metodologica, ricerche empiriche, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La1820 e il professor, emerito diall’Università di Roma “La Sapienza”, 94 anni, decano dei sociologi italiani, promuovono un progetto per la valorizzazione degli studi e delle ricerche nell’ambito delle scienze sociali (https://www.editore.it/-scienze-sociali). L’iniziativa, che avrà durata triennale, dal 2021 al 2023, consiste nella selezione e nella pubblicazione di opere inedite realizzate da35 già in possesso di un Dottorato di ricerca. Gli ambiti privilegiati sono la, l’antropologia sociale e la psicologia sociale, con particolare attenzione a studi di natura teorica e metodologica, ricerche empiriche, ...

clariss94751884 : Io tra ieri e oggi #ragazzagufo come @_emilife però oggi sociologia l’ho passata, 21 SI PORTA A CASA TUTTO DAJE TODOS! - Teresa02247224 : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAhmedSamir @RiccardoNoury @amnestyitalia ??#Egitto, è stato arrestato senza accuse #Ahme… - giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAhmedSamir @RiccardoNoury @amnestyitalia ??#Egitto, è stato arrestato senza accuse #Ahme… - NICKCAR34882383 : Ieri sera tutti in nero per rispetto al lutto è ancora la saccente della casa laureata in sociologia si mette un ve… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAhmedSamir @RiccardoNoury @amnestyitalia ??#Egitto, è stato arrestato senza accu… -