Super-G femminile Mondiali Cortina 2021 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di martedì 9 febbraio 2021)va in scena il-Gdid'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Prende il via con un giorno di ritardo la rassegna iridata con ilgigante che apre la competizione per le donne dopo il rinvio della combinata. La gara è in programmamartedì 9 febbraio alle ore 13, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto.

Dopo una giornata all'insegna del maltempo, i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 ripartono con due gare veloci, il, con l'Italia che spera subito in una medaglia. E a parlare delle speranze azzurre è un ex della valanga azzurra come Massimiliano Blardone . Si torna in pista finalmente, sale la ...La combinata alpinasi sarebbe dovuta disputare oggi con manche di slalom alle ore 11.00 e il- g alle 14.30. La formula era già stata pensata rovesciata, a causa del brutto tempo, ...Sci alpino, super-G femminile Cortina, Mondiali 2021 oggi in diretta tv. Orario d'inizio, quando è e come vederlo in streaming.Dopo la falsa partenza di ieri, scattano oggi i Mondiali di sci alpino, che si sono stati aperti ufficialmente domenica in Italia, a Cortina. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere ...