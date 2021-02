Zaki, dai parlamentari agli amici, un unico coro:" Cittadino italiano" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ieri la sorella di Patrick Marise George in un'intervista a La7 ha ringraziato Bologna: "Ha ... da mesi ci capita di 'incontrarlo' sui social, nei Tg, sui giornali. Levinas sosteneva che l'Altro e' una ... Leggi su corrieredibologna.corriere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ieri la sorella di Patrick Marise George in un'intervista a La7 ha ringraziato Bologna: "Ha ... da mesi ci capita di 'incontrarlo' sui social, nei Tg, sui giornali. Levinas sosteneva che l'Altro e' una ...

Da domani sui muri di Bologna e altre città italiane saranno affissi i dieci poster vincitori del contest "Free Patrick Zaki, prisoner of conscience", a cui hanno aderito 900 designer da tutto il ...

Zaki: un anno in prigione

" Patrick Zaki " sottolinea l' assessora a università, politiche di genere e diritti umani, ... Deve, come tutti i ragazzi e le ragazze della sua età, poter tornare dai propri affetti e potersi dedicare ...

Esattamente un anno fa Patrick Zaki veniva inghiottito dalle prigioni del regime egiziano. Per un’intera giornata di mobilitazione chiederà la sua immediata liberazione. Amnesty illuminerà di giallo a ...

Zaki in carcere chiede di non mollare. Appelli in Europa

L'Alma Mater ha organizzato per domani un evento online per presentare al presidente della Repubblica l'insieme delle città italiane che hanno dato a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria. Amnesty Int ...

