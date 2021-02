La mamma di Giulia Salemi e il gesto “contro” Tommaso Zorzi: ecco cosa ha fatto Fariba (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è intervenuta pure la sorella minore del rampollo milanese. Gaia su Twitter ha precisato quanto, secondo lei, il concetto di amicizia degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip sia stato strumentalizzato. In queste ore, anche lo staff dell’italo persiana e mamma Fariba, sono intervenuti sulla questione. La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella lite traè intervenuta pure la sorella minore del rampollo milanese. Gaia su Twitter ha precisato quanto, secondo lei, il concetto di amicizia degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip sia stato strumentalizzato. In queste ore, anche lo staff dell’italo persiana e, sono intervenuti sulla questione. La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dopo le parole di incoraggiamento, è il momento dei consigli. Ecco l'incontro tra Giulia e sua mamma Fariba ??… - GiuseppeporroIt : Gaia Zorzi si scaglia contro la mamma e l'amico di Giulia Salemi, Matteo: lo staff della gieffina interviene (FOTO)… - SalvoVassallo5 : Noi da fan non sopportiamo Giulia, pensa mamma Margherita da suocera non la sopporterà neanche ???? #gregorelli - samanta19352470 : RT @18curlsharry: Mentre il padre di Giulia fa una storia dicendo che “sta muto perché potrebbe scadere in volgarità che non gli appartengo… - JabbahJibbah : @ccafeconleche_ Fondamentale tra loro nulla di nuovo. Il problema è fuori, c'è dell'accanimento nei confronti di T… -