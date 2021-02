Juve | il Tottenham pensa a Ramsey | ipotesi scambio con Lamela

(Di domenica 7 febbraio 2021) La sessione invernale di mercato si è chiusa solamente da pochi giorni, ma i club continuano a lavorare in ottica giugno. Tra questi c’è ildi José Mourinho, alla ricerca di rinforzi per il prossimo anno. Il club inglese guarda in Italia, precisamente in casantus, dove si segue con attenzione Aaron, centrocampista L'articolo

Commenta per primo Il Tottenham ci prova per Aaron Ramsey. Come scrive fichajes.net, il centrocampista della Juventus viene valutato 20 milioni di euro circa: gli Spurs pensano di inserire una contropartita, con Lamela. La sessione invernale di mercato si è chiusa solamente da pochi giorni, ma i club continuano a lavorare in ottica giugno. Tra questi c'è il Tottenham di Ramsey nel mirino del club inglese. i dettagli. Aaron Ramsey non è riuscito a prendersi la Juventus. Il centrocampista gallese ha uno stipendio importante (guadagna 7 milioni di euro) ma non ha mai convinto pienamente, soprattutto a causa dei tanti