Tare aggredito da un pitbull. Morta la barboncina del direttore sportivo della Lazio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Igli Tare aggredito da un pitbull. Nell’attacco è Morta la barboncina del direttore sportivo della Lazio. Lazio – Igli Tare aggredito da un pitbull nei pressi di Formello. Come raccontato dall’Ansa, il direttore sportivo della Lazio era a passaggio con i sue due cani quando è stato attaccato dall’animale a quattro zampe. La barboncina del dirigente biancoceleste è Morta, l’ex attaccante rimasto ferito leggermente nel tentativo di difendere il suo cane. Non è chiaro il motivo di questa aggressione. Sotto shock l’intera famiglia di Igli Tare e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Iglida un. Nell’attacco èladel– Iglida unnei pressi di Formello. Come raccontato dall’Ansa, ilera a passaggio con i sue due cani quando è stato attaccato dall’animale a quattro zampe. Ladel dirigente biancoceleste è, l’ex attaccante rimasto ferito leggermente nel tentativo di difendere il suo cane. Non è chiaro il motivo di questa aggressione. Sotto shock l’intera famiglia di Iglie ...

