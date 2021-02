GF Vip | Andrea Zenga risponde alle parole di suo padre Walter | colpo di scena

zazoomblog : GF Vip la dolorosa confessione di Andrea Zelletta sul padre: - #dolorosa #confessione #Andrea - zazoomblog : Carmine padre Andrea Zelletta: “Non l’h0 mai visto piangere”. Incontro al Gf Vip - #Carmine #padre #Andrea… - SirLuca94 : Andrea Zenga più meritevole di finale di certi vip che sono dentro dal 14 settembre. #GFvip - Anujaya18 : Cazzo di 'rosina' voule cantare.. Cretino alfonso, canti tu con chi vuoi.. Brutto raccomadato zenga.. Ecco italiani… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola contro Andrea Zenga: «Predica bene e razzola male. Finto come pochi» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

GRANDE FRATELLO, LA DIRETTA DEL 5 FEBBRAIO SU LEGGO. IT 22.48 Samantha de Grenet, come Maria ... Ma questa sarà anche la serata diZenga e forse Zelletta riuscirà a dire ti voglio bene a suo ...Anche nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello5 si torna a parlare dell'argomento Zenga. Dopo l'incontro con suo figlioin Casa, Walter Zenga ha rilasciato dichiarazioni in Tv ma anche sui giornali e ha rivelato dettagli di cui...Andrea Zenga parla del possibile rapporto futuro col padre Walter durante la puntata del 5 febbraio 2021 del Grande Fratello Vip 5 ...L'incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea ha scatenato numerose polemiche sia dentro che fuori la Casa ma l'affetto e il sostegno dato all'inquilino è sicuramente qualcosa di prezioso. Alfonso c ...