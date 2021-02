Real Madrid, nuovo infortunio per Hazard. A rischio per l’Atalanta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ennesimo infortunio per Eden Hazard. L’attaccate belga ha abbandonato anzitempo l’allenamento odierno e si è sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato uno strappo muscolare. Il fantasista salterà certamente la partita di sabato contro l’Huesca in campionato ma soprattutto rischia di non farcela per la sfida contro l’Atalanta, in programma il 24 febbraio. Si tratta del decimo stop per problemi fisici da parte dell’ex Chelsea nel suo anno e mezzo con il Real Madrid. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ennesimoper Eden. L’attaccate belga ha abbandonato anzitempo l’allenamento odierno e si è sottoposto ad accertamenti che hanno rilevato uno strappo muscolare. Il fantasista salterà certamente la partita di sabato contro l’Huesca in campionato ma soprattutto rischia di non farcela per la sfida contro, in programma il 24 febbraio. Si tratta del decimo stop per problemi fisici da parte dell’ex Chelsea nel suo anno e mezzo con il. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

