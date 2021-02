Bertolaso | dalle emergenze a coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia FOTOSTORY

(Di martedì 2 febbraio 2021) Protagonista di una lunga carriera che l'ha portato a gestire numerose crisi italiane, dall'emergenza rifiuti in Campania al terremoto in Abruzzo, ma anche a organizzare eventi di massa come il Giubileo. Per una decina di anni a capoProtezione civile, ora si appresta a dirigere la seconda partenella regione guidata da Attilio Fontana. La sua storia attraversoe inchieste

SkyTG24 : Chi è Bertolaso, dalle emergenze a coordinatore della campagna vaccini Covid in Lombardia - AnnaP1953 : RT @Careddug1: Grande Bertolaso....sarai subissato dalle solite critiche ma hai il sostegno e la fiducia della maggior parte degli italian… - gselvaggia : RT @Careddug1: Grande Bertolaso....sarai subissato dalle solite critiche ma hai il sostegno e la fiducia della maggior parte degli italian… - Careddug1 : Grande Bertolaso....sarai subissato dalle solite critiche ma hai il sostegno e la fiducia della maggior parte degl… - Gabry55020967 : @QRepubblica Non riesco a guardare più questa trasmissione Capezzone sei un grandissimo stronzo, Bertolaso abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso dalle

... stando a quanto appreso, le riserve sono sciolte eprossime ore l'ex numero uno della ... Non è la prima volta che- che fu anche ricoverato per covid al San Raffaele - è chiamato a ......8 alle 22, per arrivare ai 1.500 vaccini al giorno (per ogni centro), il che vuol dire che ... La Lombardia intanto pensa di affidare la logistica a. Cosa ne pensa? La Lombardia in ...“Il completamento della Fase 1 della campagna vaccinale oggi in corso, ossia la fase inerente gli operatori sanitari, sociosanitari delle strutture di ricovero e cura e degli operatori e ospiti delle ...Alle ore 13. Intervengono il presidente della Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni e Guido Bertolaso ...