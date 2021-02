Gasparri: Raggi rappresenta il passato per Roma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Per Roma abbiamo tante soluzioni, quelle politiche come me, Tajani o Barelli, e poi soluzioni civiche come quella di Bertolaso, che non e’ un uomo di Forza Italia. Bisogna decidere un candidato, ma non e’ accantonata alcuna ipotesi. Dobbiamo essere uniti come centrodestra sia nella vicenda nazionale in quella Romana. Chi vuol fare proposte migliori le faccia.” “La Meloni, che sarebbe un’ottima soluzione, si e’ chiamata fuori per sua stessa scelta. Noi siamo pazienti, perche’ preferiamo l’attesa alla lite pero’ poi ci vuole la decisione. Bertolaso sarebbe una posizione civica idonea per questo momento di emergenza, se qualcuno ha proposte migliori faccia nomi e cognomi.” “Ma fino adesso ho sentito dei nomi che la reazione e’ stata ‘chi?’, e lo stesso farebbero i cittadini. Bisogna mettere una persona che sia conosciuta e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021)– “Perabbiamo tante soluzioni, quelle politiche come me, Tajani o Barelli, e poi soluzioni civiche come quella di Bertolaso, che non e’ un uomo di Forza Italia. Bisogna decidere un candidato, ma non e’ accantonata alcuna ipotesi. Dobbiamo essere uniti come centrodestra sia nella vicenda nazionale in quellana. Chi vuol fare proposte migliori le faccia.” “La Meloni, che sarebbe un’ottima soluzione, si e’ chiamata fuori per sua stessa scelta. Noi siamo pazienti, perche’ preferiamo l’attesa alla lite pero’ poi ci vuole la decisione. Bertolaso sarebbe una posizione civica idonea per questo momento di emergenza, se qualcuno ha proposte migliori faccia nomi e cognomi.” “Ma fino adesso ho sentito dei nomi che la reazione e’ stata ‘chi?’, e lo stesso farebbero i cittadini. Bisogna mettere una persona che sia conosciuta e ...

emanuele_morabi : Roma: Gasparri e Calabria (FI), no passerella Raggi in I Commissione Camera - laratta_enzo : RT @tempoweb: Roma affonda e la Raggi fa le passerelle. Gasparri e Calabria annientano la sindaca #virginiaraggi #mauriziogasparri #annagra… - arique80 : @tempoweb Fossi la Raggi me cagherei in mano de Gasparri ?? - tempoweb : Roma affonda e la Raggi fa le passerelle. Gasparri e Calabria annientano la sindaca #virginiaraggi… - biagiolo82 : @Potito40709597 @Gaetano38397120 @gladiatoremassi @LelloEsposito5 ripeto, non ti va la raggi e chi voterai? Gasparr… -